Covid, OMS lancia l'allarme in Europa: con la variante Omicron nuova tempesta in arrivo

(Teleborsa) - Nuova allarme dell'OMS per l'Europa a causa delladel Covid. "Una nuova tempesta sta arrivando", ha dichiarato il direttore dell'OMS Europa,. "Entro poche settimane dominerà in più paesi della regione, spingendo i sistemi sanitari già sotto pressione sull'orlo del baratro", ha dichiarato.Kluge ha esortato i Paesi a procedere spediti con la campagna vaccinale, in particolare con le. "Il booster è la difesa più importante contro Omicron", ha sottolineato.Forti preoccupazioni per il dilagare della variante Omicron hanno ci sono già in: i casi giornalieri sono triplicati in 24 ore ed il numero dei decessi legati alla variante è passato da uno a sette. Secondo il Financial Times gli esperti hanno consigliato al premierun "piano C", fronteggiare l'epidemia di, cioè "una serie di restrizioni fino al". Gli scienziati - ha aggiunto il quotidiano finanziario britannico - hanno chiesto al numero 1 di Downing street di avere "un approccio realistico di fronte alla crescente minaccia di Omicron".