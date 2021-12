WIIT, l'azionista di riferimento WIIT FIN sale al 55% e punta al 58%

WIIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, ha comunicato cheè salito(pari al 69,90% dei diritti di voto),a scadenza di un contratto forward al 2024. L'operazione è stata infatti effettuata con l'acquisto di 1.530.900 azioni ordinarie, tramite l'esercizio di opzioni call precedentemente acquistate, e il riacquisto netto, per contestuale chiusura, di 1.187.250 opzioni put, aventi come sottostante azioni WIIT, precedentemente vendute. Al fine di finanziare l'acquisto delle azioni, WIIT FIN ha contemporaneamentecon sottostante 925.000 azioni ordinarie (pari a circa il 3,3% del capitale sociale di WIIT) con l'impegno di WIIT FIN stessa di riacquistare le azioni a termine (20 dicembre 2024) a 34 euro per azione."Sono, in particolare nell'ultimo anno, periodo in cui il gruppo ha mostrato di saper consolidare il mercato, non solo in Italia, ma anche all'estero - ha commentato l'- Credo che il percorso di sviluppo intrapreso potrà portare a una ulteriore creazione di valore nei prossimi anni trainata da una domanda sempre crescente di servizi Cloud, abilitanti per tutti i processi di trasformazione digitale in atto in questo contesto e da una squadra di manager di standing elevato e comprovata esperienza"."Questi sono i motivi che hanno guidato WIIT Fin alla decisione di investire ulteriormente in WIIT incrementando la partecipazione dal 52,73% del capitale sociale al 54,99%, con l'impegno di raggiungere il 58,29% entro il 2024 - ha aggiunto Cozzi - Lae sono convinto che tale performance possa proseguire e accelerare nei prossimi anni".