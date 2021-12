Borse europee toniche prima di Natale

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale al rialzo per le principali borse europee, nell'ultimo giorno di contrattazione prima della pausa natalizia. La maggior parte dei mercati internazionali, infatti, rimarrà chiusa o sarà aperta solo mezza giornata. L'attenzione degli investitori resta catalizzata sulla diffusione della pandemia da coronavirus e sulle restrizioni che stanno introducendo i Paesi per combattere laSul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,131. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.806,4 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 73,45 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,10%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,04%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,43%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,77%. A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,70%, a 27.016 punti, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 29.377 punti.Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,64 miliardi di euro, in ribasso (-11,56%), rispetto ai precedenti 1,86 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,5 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 3,45%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,51%.Buona performance per, che cresce dell'1,36%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,33%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,34%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,24%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,87%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,62%.di Milano,(+3,44%),(+2,57%),(+2,23%) e(+2,12%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,98%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,98%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,72%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,67%.