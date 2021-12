L'Ad Mario Sartori lascia Cassa Centrale Banca dal 1° febbraio 2022

(Teleborsa) - Nella giornata odierna l’Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca, Mario Sartori, ha concordato con il Consiglio di Amministrazione la cessazione, a partire dal 1° febbraio 2022, dall’incarico di Direttore Generale e dalla carica di Amministratore Delegato, avendo raggiunto i limiti di quiescenza.Il Presidente, a nome del Consiglio, haper il ruolo determinante che il manager ha avuto nello sviluppo di Cassa Centrale e nella costituzione del primo Gruppo Bancario Cooperativo, che oggi è tra le realtà più solide e sane del sistema finanziario italiano.Mario Sartori ha manifestato il proprio orgoglio per i brillanti traguardi, ringraziando il Consiglio e il Collegio Sindacale, tutte le collaboratrici e i collaboratori di Cassa Centrale, le banche di credito cooperativo e le società aderenti al Gruppo, senza i quali il percorso non avrebbe potuto essere realizzato.Queste le sue parole: “Sono stat, completati con idel primo triennio del Gruppo CCB. Un Gruppo che coniuga competitività e innovazione con la propria anima cooperativa, fatta di vicinanza e attenzione alle persone e alle imprese, ai territori e alle comunità. E’ valsa la pena esserci stato. Posso solo dire grazie a tante, tante persone che ho avuto l’onore di conoscere e con le quali ho lavorato e interagito fianco a fianco. Sarà per il nostro Gruppo un futuro di successo.”I prossimi mesi che porteranno al rinnovo delle cariche sociali di Cassa Centrale Banca consentiranno al Consiglio di condurre i necessari approfondimenti per individuare il successore di Mario Sartori, con il profilo idoneo a gestire questa nuova fase di vita del Gruppo Bancario Cooperativo.