Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Si muove al rialzo la borsa di Wall Street, in una giornata ricca di dati macroeconomici. Prima dell'Opening Bell sono state diffuse le richieste di sussidio di disoccupazione , le spese personali ed i redditi personali e gli ordinativi di beni durevoli . Dopo l'avvio del mercato è stato pubblicato l'aggiornamento sulle vendita di case nuove e sulla fiducia del consumatori elaborata dall'Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,59% a 35.964 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.729 punti. In denaro il(+0,86%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,7%).(+1,26%),(+1,14%) e(+1,04%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+2,09%),(+2,02%),(+1,97%) e(+1,48%).Tra i(+5,38%),(+4,38%),(+4,07%) e(+3,15%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,13%.