Ristorazione collettiva, arriva fondo da 100 milioni per arginare impatto Covid

(Teleborsa) -, pesantemente colpito dall'emergenza Covid, dal lockdown dell'anno scorso e dalla nuova modalità di lavoro smart. Lo annuncia, associazione che rappresenta il settore della ristorazione collettiva, delle mense e dei catering alla firma del decreto che stanzia gli aiuti a lungo invocati.Le risorse disponibili, dopo una prima ripartizioneche ha avuto un, saranno ulteriormente distribuite in funzione del rapporto tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di lavoratori dipendenti di tutte le imprese richiedenti ammissibili."Finalmente una misura specifica per il nostro settore, unche ne richiederà necessariamente degli altri", commenta, presidente ANIR-Confindustria, associazione aderente a Confindustria Servizi Hcfs, ricordando che il settore "vive una difficoltà così profonda da essere diventato un caso nazionale".Il comparto comprende aziende complesse, molto diverse dalle tradizionali attività commerciali, che erogano servizi di ristorazione a grandi collettività (aziende, ospedali, scuole, forze armate). Un settore che - sottolinea Fabbro - ha sofferto molto con i lockdown, continua a soffrire oggi per effetto del ricorso allo smart working e rischia di avere danni permanenti anche al termine definitivo della pandemia.I 100 milioni - afferma il Presidente - serviranno a portare avanti unrichiesto dalla, che richiederà anche un coinvolgimento diretto del Governo per