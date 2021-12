FuelCell Energy, trimestrale delude il mercato. Titolo crolla

FuelCell Energy

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nel settore delle celle a combustibile, ha registratoper il quarto trimestre dell'anno fiscale 2021, terminato il 31 ottobre 2021. Isono stati di 13,9 milioni di dollari, rispetto ai 17 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, e ladi 0,07 dollari, contro i -0,08 dollari di un anno fa. Il mercato, secondo i dati Refinitiv, si aspettava entrate per 21,9 milioni di dollari e una perdita per azione di 0,04 dollari."Siamo soddisfatti del continuo avanzamento durante tutto l'anno della nostra agenda strategica in termini di infrastrutture, soluzioni e talento per supportare il raggiungimento dei nostri obiettivi a lungo termine - ha affermato Jason Few, presidente e CEO - Abbiamo terminato l'anno fiscale 2021 con entrate leggermente inferiori rispetto all'anno fiscale 2020, ma abbiamo continuato a fare importanti".In apertura di seduta a Wall Street, risulta in caduta libera, che si attesta a 5,005, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 4,877 e successiva a 4,748. Resistenza a 5,217.