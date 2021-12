Listini europei prudenti dopo rally

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori che monitorano l'andamento dei contagi da Covid-19. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano dove tuttavia spicca lagrazie all' accordo raggiunto con i sindacati sulla riorganizzazione dell'organico e al miglioramento dell'outlook da parte di Moody's Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,30%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.803,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 75,98 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +136 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,12%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,13%, in luce, con un ampio progresso dell'1,07%: il listino cavalca l'onda rialzista delle altre piazze europee nelle sedute precedenti quando era rimasto chiuso per festività; poco mosso. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 27.420 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 30.005 punti, sui livelli della vigilia.di Milano, troviamo(+1,68%),(+0,67%),(+0,65%) e(+0,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,78%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,63%.di Milano,(+1,39%),(+1,26%),(+1,05%) e(+1,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,18%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,57%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,39%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,22%.