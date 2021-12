Borgosesia, al via programma di cartolarizzazione "AssetCo"

Borgosesia

(Teleborsa) -ha concluso col Gruppo DDM Holding AG un accordo per dar vita ad un programma di cartolarizzazione denominato “AssetCo” finalizzato all’acquisto di crediti non performing e alla successiva valorizzazione delle collaterali garanzie immobiliari sino ad un importo (capex inclusi) di 300 milioni.L’accordo segue il recente acquisto di una partecipazione del 5% del capitale di Borgosesia da parte di DDM INVEST III AG e ha lo scopo di procedere alla valorizzazione - attraverso interventi di rigenerazione o completamento – degli immobili, a destinazione prevalentemente residenziale, siti in grandi centri urbani o in località turistiche di pregio posti a garanzia dei crediti NPL e UTP.In tale contesto è stato già formalizzato l'acquisto, per 4,5 milioni, di un primo credito ipotecario del valore nominale di 14 milioni circa, garantito da 45 appartamenti realizzati nell’hinterland milanese, e ciò grazie all’emissione di notes sottoscritte per il 90% dal Gruppo DDM e, per il restante, da Borgosesia.Nell'ambito dell’operazione Borgosesia, grazie all’esperienza maturata in questo settore, assumerà, attraverso la controllata Borgosesia Real Estate, il ruolo di provider immobiliare curando le attività di scouting e di gestione industriale dei singoli interventi e attraverso BGS REC Srl quello di portfolio manager occupandosi dell’acquisto dei singoli crediti e del ripossessamento degli immobili posti a garanzia.- ha commentato- offrendoci l’opportunità di mantenere il ruolo di investitore, ma nel contempo di ampliare le attività di “gestione” conto terzi i cui ricavi attesi potrebbero contribuire in modo significativo alla formazione del risultato di esercizio".