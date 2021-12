Didi, ricavi in calo a causa della stretta normativa in Cina

Didi

(Teleborsa) - La società di servizi di trasporto passeggeri, spesso chiamata lacinese, ha riportato una causa della minore domanda per la sua attività di mobilità in Cina (a pochi giorni dalla quotazione a Wall Street di giugno era infatti arrivata una stratta delle autorità di Pechino sulle aziende tech e su Didi in particolare). Iper il trimestre terminato il 30 settembre sono scesi a 42,7 miliardi di yuan (circa 5,92 miliardi di euro) dai 43,4 miliardi di yuan dell'anno precedente.Didi, che sta espandendo la sua presenza in Europa e Sud America, ha affermato che i ricavi delle suesono quasi raddoppiati a 966 milioni di yuan (circa 134 milioni di euro) nel trimestre. Laattribuibile agli azionisti, sempre nello stesso periodo, è stata di 30,38 miliardi di yuan (circa 4,2 miliardi di euro).Didi ha dichiarato che il suo consiglio di amministrazione l'ha autorizzata a perseguire la. "La società sta eseguendo i piani di cui sopra e aggiornerà gli investitori a tempo debito", si legge in un comunicato.