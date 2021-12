Micron Technology paga dazio con il lockdown in Cina

Micron Technology

produttore di microchip

Nasdaq 100

Micron Technology

Micron Technology

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,46%.A pesare sul titolo del produttore di chip di memoria sono gli avvertimenti che il blocco del Covid-19 al Jian Technology Center cinese potrebbe influire sulla produzione . Samsung Electronics, uno dei maggiori produttori al mondo di chip di memoria, ha lanciato un avvertimento simile.A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 95,42 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 93,77. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 97,06.