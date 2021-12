3G Capital acquisisce Hunter Douglas in un deal da 7,1 miliardi di dollari

Hunter Douglas

Hunter Douglas Gewone Aandelen

(Teleborsa) - La società di investimento globale 3G Capital, società quotata sulla borsa di Amsterdam e attiva nei rivestimenti per finestre e nei prodotti per l'architettura. Le due aziende hanno infatti annunciato, ieri sera a mercati chiusi, che Ralph Sonnenberg, azionista di controllo di Hunter Douglas, ha ha stipulato un accordo definitivo per trasferire una partecipazione di controllo nella società a 3G Capital sulla base di un valore diLa famiglia Sonnenberg continuerà a detenere una partecipazione del 25% in Hunter Douglas dopo il completamento dell'operazione.Quest'annoa un prezzo pari a 64 euro per azione. Gli azionisti di minoranza aveva però definito l'offerta come opportunistica e troppo bassa, spingendo la famiglia Sonnenberg (che ha l'88% dell'azienda) ad aumentare l'offerta a 82 euro per azione. Nonostante la revisione al rialzo del prezzo, l'offerta di acquisto è fallita poiché è stato offerto solo lo 0,18% delle azioni e la famiglia Sonnenberg ha ritirato l'offerta.La(circa 6,27 miliardi di euro). Il prezzo offerto rappresenta un premio del 73% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di Hunter Douglas del 30 dicembre 2021 e del 64% rispetto al massimo storico raggiunto dalla società, a quota 106,40 euro. A seguito della notizia, ha spiccato il volo, che si attesta a 172,2, con un. Questo annunciato ieri sera è il primo importante accordo finalizzato da 3G Capital dalla fusione di Kraft Foods con Heinz nel 2015.