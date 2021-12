CNH Industrial-Iveco Group, sottoscritto l'atto di scissione

CNH Industrial

(Teleborsa) -, leader globale nel campo dei capital goods, e Iveco Group, la nuova realtà che raccoglie i marchi On-Highway del gruppo, hannocon cui, con effetto dal 1° gennaio 2022, ida CNH Industrial. Iveco Group diverrà una società quotata indipendente da CNH Industrial, con le azioni che inizieranno ad essere negoziate con il simbolo "IVG" su Euronext Milan a partire dal 3 gennaio 2022 In questa operazione CNH Industrial è stata assistita da Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities e Barclays Bank Ireland PLC. Citi e BNP Paribas hanno assistito Iveco Group in questa operazione. Goldman Sachs & Co. LLC e JP Morgan Securities LLC hanno fornito assistenza sugli aspetti finanziari. Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Bank AG, filiale di Milano, sono stati sponsor per l'ammissione.