Azimut acquisisce partecipazione di maggioranza in Mamacrowd

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del risparmio gestito, è diventato, piattaforma italiana di equity crowdfunding che permette di investire in startup e PMI italiane. L'accordo finalizzato dalle due società ha previsto unad Azimut, a seguito del quale questa ha incrementato alla partecipazione detenuta dal 2013 in Mamacrowd, rafforzando così la propria presenza nel settore dell'equity crowdfunding italiano. A seguito dell'accordo, entrano nel CdA di Mamacrowd tre rappresentanti del top management di Azimut.Nel 2021 Mamacrowd ha selezionato 26 aziende che hanno avuto accesso al fondo AZ ELTIF – ALIcrowd, il primo prodotto ELTIF di Venture Capital di Azimut Investments che consente agli investitori privati di accedere a startup e PMI innovative. Il nuovo accordo mira a potenziare la capacità congiunta di creare ulteriori fondi, a iniziare dal"Il rafforzamento della partnership con Mamacrowd, con cui collaboriamo da tempo, ci permette di diversificare ed- ha commentato- La capacità di raccolta ed impiego, in circa due anni, ha permesso ad Azimut di diventare un player di riferimento nel private debt con oltre 1 miliardo, coniugando fondi alternativi a modalità di neofinancing, senza essere una banca. Contiamo di sviluppare con Mamacrowd nuovi prodotti che saranno presto a disposizione delle nostre reti distributive, come ad esempio il nuovo ALIcrowd 2, per aumentare l'esposizione ad asset class alternative e generare rendimenti positivi per i nostri clienti nel medio periodo"."L'accordo raggiunto con Azimut rappresenta una tappa fondamentale della storia di Mamacrowd, permettendole di dotarsi didella nostra piattaforma che ha già avviato un piano di sviluppo del proprio team, anche da remoto - ha affermato- In pochi anni, Mamacrowd è riuscita a diventare leader in Italia nell'equity crowdfunding con oltre 100.000 utenti registrati e una raccolta totale superiore ai 100 milioni di euro. La decisione di un partner industriale importante come Azimut, di aumentare il proprio impegno nel nostro progetto rappresenta sia una testimonianza significativa della bontà del lavoro fatto sia un ottimo presupposto per crescere ancora e creare ulteriori sinergie oltre a quelle sviluppate con successo finora".