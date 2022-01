USA, PMI manifatturiero dicembre cala a 57,7 punti

(Teleborsa) - Si mantiene su un livello elevato l'indice dell', elaborato da Markit, anche se i problemi alle catene di approvvigionamento continuano a pesare sulle imprese statunitensi. Nel mese di dicembre, l'indice PMI manifatturiero si è portato adai 57,8 della stima preliminare e dai 58,3 del mese precedente. L'indice si rafforza sopra la soglia chiave di 50, che denota espansione dell'attività. Le società hanno registratoe un ulteriore deterioramento delle prestazioni dei fornitori a causa di gravi carenze di materiali. Tempi di consegna più lunghi per gli input hanno portato anche a un altro forte aumento degli arretrati di lavoro, sebbene il più lento da dieci mesi."Dicembre ha visto un altro modesto aumento della produzione manifatturiera degli Stati Uniti a causa della carenza di materiale e dei ritardi dei fornitori - ha commentato Sian Jones, economista senior presso IHS Markit - Sebbene si sia vista una tregua, in quanto il deterioramento delle catene di approvvigionamento è stato al minimo da maggio, l'impatto diha ostacolato ancora una volta la capacità delle aziende di produrre beni finiti"."Alle sfide del settore si è aggiunta, con i nuovi ordini in aumento al ritmo più lento da un anno, in gran parte legati alla riluttanza dei clienti a effettuare ordini prima che le scorte fossero esaurite - ha aggiunto l'economista - Accanto a una leggera ripresa delle assunzioni, le condizioni più deboli della domanda hanno contribuito al più lento aumento degli arretrati di lavoro da dieci mesi"."Anche se le carenze sono rimaste significative, la fine dell'anno ha portato con sé alcuni segnali di allentamento della pressione sui costi - ha concluso Jones -e le aziende hanno registrato aumenti più deboli dei prezzi di vendita nel mezzo degli sforzi per invogliare la spesa dei clienti".