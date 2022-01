Scuola, Regioni: "Sopra i 12 anni quarantena per tutti con 3 contagi in classe"

(Teleborsa) - Soglie diverse rispetto al numero minimo di contagi, dalla materna alle superiori, per far scattare la quarantena e la didattica a distanza. E per evitare "discriminazioni" lo stop alla frequenza sarà esteso a tutta la classe.Allaquarantena prevista con un solo alunno positivo al Covid. Allela quarantena e l'interruzione della frequenza si hanno se ci sono almeno due contagiati (nel caso di un solo positivo i contatti restano in classe in autosorveglianza con raccomandazione di astenersi dalla frequentazione di ambienti differenti dalla scuola, senza tampone). Per glila quarantena scatta con un minimo di 3 casi. Sotto questa soglia è prevista l'autosorveglianza per tutti e la raccomandazione di indossare la mascherina Ffp2, oltre a quella di astenersi dalla frequentazione di ambienti differenti da quelli familiari. Queste lesulla base della quale i governatori avanzeranno la proposta al Governo.Nel documento si invita inoltre a "evitare la ripresa delle attività di educazione fisica, canto e utilizzo di strumenti a fiato; verificare la correttezza del consumo dei pasti in mensa; promuovere maggior utilizzo di FFP2; avere attenzione a garantire una corretta aerazione delle aule".Nonostante la posizione di alcuni governatori, favorevoli a posticipare il ritorno sui banchi visto il trend dei contagi in salita, ile intende confermare la prevista data di riapertura in presenza. Si lavora dunque a nuove modalità per la gestione delle quarantene.Il tema, sempre oggi, è stato al centro di undurato poco più di un'ora, tra ile iinsieme alAlla riunione, convocata per fare un punto sulla scuola in vista della rientro in classe, presente anche il