Il comparto tecnologico a Milano si muove verso il basso (-1,85%)

(Teleborsa) - Andamento depresso per l'. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 166.746,8 perdendo -3.147,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 935, dopo un avvio di sessione a 956.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,69%.Tra leitaliane, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,96%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,17%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,69%.Tra le azioni del, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,46%.In apnea, che arretra del 2,00%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,61%.