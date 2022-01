Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 36.379 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.706 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Guadagni frazionali per il(+0,24%); senza direzione l'(+0,09%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,76%),(+0,70%) e(+0,53%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,73%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,80%),(+1,29%),(+1,23%) e(+0,91%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,63%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,34 punti percentuali.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,61%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,8%.Tra idel Nasdaq 100,(+15,23%),(+2,71%),(+2,24%) e(+2,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,81%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,01%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,68%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,67%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 14,88K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -77,1 Mld $; preced. -67,2 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 197K unità; preced. 200K unità)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 66,9 punti; preced. 69,1 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 1,5%; preced. 1%).