Discovery, il titolo vola a Wall Street dopo upgrade BofA

(Teleborsa) -per, azienda statunitense attiva nel mondo televisivo e dello streaming, dopo cheha alzato il rating del titolo a "" da "Neutral". La banca USA ritiene che la situazione rischio-rendimento sia diventata "estremamente favorevole" e l'imminente fusione con WarnerMedia potrebbe rendere la nuova realtà "una potenza globale dei media". Ilè stato portato aper azione, con gli analisti che hanno osservato che che le società combinate hanno "attività altamente complementari", con WarnerMedia che ha "i migliori studi cinematografici e televisivi della categoria", mentre Discovery ha "notevole forza" in marchi di lifestyle, reality-TV e unscripted".Bank of America ha affermato che esiste ilquando Discovery e WarnerMedia si fonderanno, ed è probabile che i 3 miliardi di dollari di sinergie sui costi menzionati da Discovery siano "altamente realizzabili, se non conservativi". La fusione fornisce anche all'entità risultante "unain contenuti a livello globale", viene sottolineato.Ottima la performance di, che si attesta a 36,57 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 38,26 e successiva a 43,06. Supporto a 33,46.