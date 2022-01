Sonos, Google ha violato i suoi brevetti. Titolo in rialzo

Sonos

(Teleborsa) -, azienda statunitense d'elettronica di consumo specializzata in dispositivi audio, scambia con una performance decisamente positiva a Wall Street dopo che la U.S. International Trade Commission (ITC) ha emesso un provvedimento secondo cui Google () deve interrompere l'importazione di telefoni, dispositivi per la smart home e laptop che. "Abbiamo visto Sonos difendere le sue IP (proprietà intellettuali, ndr) e negoziare accordi di licenza con concorrenti più piccoli", ha scritto. La sentenza dell'ITC "contro una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo segna".Intanto, spicca il volo il titolosul Nasdaq, dove si attesta a 29,97, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 30,54 e successiva a quota 31,73. Supporto a 29,35.