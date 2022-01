Syngenta verso appello a veto italiano ad acquisizione Verisem

(Teleborsa) -, una delle aziende leader nel settore dell'agro-industria mondiale, avrebbe fattodopo che il, azienda italo-statunitense che è una delle più importanti al mondo nel campo delle sementi. Lo ha scritto Reuters, citando fonti anonime a conoscenza della questione. L'acquisizione era stata bloccata a fine ottobre, tramite la cosiddetta legislazione del "golden power", dal governo italiano (in particolare dal ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli).Syngenta è undel settore dell'agro-industria, specializzata nella produzione di mezzi tecnici per l'agricoltura e nelle attività nel campo delle sementi. È stata acquistata nel 2017 per 43 miliardi di dollari da, la quale nel frattempo si è unita con Sinochem, dando vita a una holding petrolchimica da 150 miliardi di dollari.