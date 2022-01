Clima, dicembre 2021 in Europa è stato il più freddo dal 2012 nonostante il caldo record della fine del mese

(Teleborsa) - L'ha avuto il suopiù freddo dal 2012, anche se diversi paesi hanno sperimentato unalla fine del mese. È quanto è emerso dalmensiledella Commissione europea. L'estensione del ghiaccio marino artico a dicembre 2021 era solo del 2% inferiore alla media del periodo 1991-2020, classificandosi al 12° posto più basso nella registrazione di dati satellitari degli ultimi 43 anni.Lo scorso mese è stato anche piùdella media nell'Europa centrale e meridionale. Al contrario, condizioni più asciutte della media si sono registrate sulle Alpi, in Scandinavia, in parti dell'Europa orientale e della penisola iberica.Il bollettino ha segnalato che a dicembre 2021 c'è stato un sorprendentediin tutta Europa. Temperature superiori alla media 1991-2020 si sono verificate nell'Europa occidentale e in gran parte del sud, dalla penisola iberica al Mar Nero. Ad esempio, nel, queste temperature superiori alla media sono state associate al rilevamento di nuovi record giornalieri di temperatura fino a 16,5°C a Capodanno. Al contrario, in tutta lae nell', le temperature sono state al di sotto della media, con la Svezia che ha registrato il suo primo dicembre più freddo della media dal 2012. I -20,9°C di, in Russia, infine, hanno battuto un record giornaliero che reggeva dal 1893.