Europarlamento, Presidente Sassoli ricoverato dal 26 dicembre

(Teleborsa) - Il Presidente del Parlamento europeo,, è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia dal 26 dicembre scorso. Lo fa sapere il portavoce Roberto Cuillo, spiegando che il ricovero è stato motivato da una complicanza di una disfunzione del sistema immunitario.Per tale motivo ogni attività ufficiale del Presidente dell'europarlamento è stata cancellata. E' improbabile dunque che Sassoli riuscirà a partecipare alla plenaria a Strasburgo, la prossima settimana, dove è in programma la votazione del nuovo Presidente e la presentazione del programma della Presidenza di turno francese da parte di Emmanuel Macron.