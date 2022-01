Gas, Il piano Cingolani-Giorgetti per il raddoppio della produzione in due anni

(Teleborsa) - Per alleviare almeno in parte ilarriva anche ilche poterà al, senza fare fare nulla, semplicemente investendo nella manutenzione e nello sfruttamento di giacimenti già attivi.Il Ministro della Transizione ecologicae quello dello Sviluppo Economicpuntano, infatti, aburocratici, politici ed economici che bloccano gli investimenti delle compagnie petrolifere: si parla diche potrebbero portare al raddoppio dell', di cuisarebberoed il resto da attività di potenziamento di pozzi già attivi.Attualmente,d una maggior produzione nell'ordine di 7-8 miliardi potrebbei, senza aumentare le esportazioni.Il piano piace alleche sui diconoe sollecitano lache consenta di presentare i Piani di Investimento per una nuova fase pulita e sostenibile di un’Energia italiana tale da garantire alle famiglie un consumo a costi ridotti."Iniziamo a vedereed i nostri appelli diventano concretezza. Siamo ben felici che la politica abbia considerato le nostre proposte", commenta il presidente di, aggiungendo "la nostra politica industriale non è quella di inquinare o di essere contro le energie alternative anzi, l’obiettivo è una Transizione Energetica chiara e definita che possa essere fonte di un Mix energetico in Italia, composto da tutte le energie disponibili"."L’Italia è ricca di pozzi ad olio e gas già perforati che attendono le autorizzazioni (Onshore ed Offshore) per essere messi in produzione. Abbiamo disponibilità notevoli di metano ed olio nei nostri mari. Lodi oggi - prosegue Marsiglia - è un suicidio per le famiglie e per le aziende, considerati i forti rincari dell’energia dipesi da fonti estere e, quello che il mercato internazionale sta generando".