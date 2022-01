Goldman Sachs: spread verso quota 150 punti base con voto per Quirinale

Goldman Sachs

(Teleborsa) - La partita per scegliere il prossimo Presidente della Repubblica italiano non è di facile previsione, e proprio per questo i BTP italiani potrebbero essere sotto pressione. Lo sostiene, affermando che storicamente i periodi di stress politico possono vedere una sotto-performance di 15-20 punti base dello spread italiano e che quindi il differenziale di rendimento tra il titolo di stato con scadenza a dieci anni italiano e l'omologo tedesco. Oggi lo spread è a 135 punti base, in calo rispetto ai 139 raggiunti nella giornata di venerdì."Prevediamo che diversi venti contrari nel primo trimestre creeranno un ambiente difficile per gli spread sovrani - si legge in una nota della banca statunitense - dato il ridotto supporto del QE e l'aumento delle emissioni, riteniamo che l'ampliamento dello spread BTP-bund osservato nell'ultima settimana possa estendersi". "Oltre a dinamiche di offerta meno favorevoli, è probabile che", viene aggiunto.Se Mario Draghi dovesse trasferirsi da Palazzo Chigi al Quirinale ci sarebbe probabilmente "una perdita di continuità politica e un potenziale ritardo nell'attuazione degli investimenti del Recovery Fund " e quindi un'per riflettere questi rischi.