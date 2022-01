Seco, balzo dei ricavi nel 2021: +43% a 114 milioni di euro

Seco

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha registrato un, in crescita del 43% rispetto al 2020 e in linea con la guidance precedentemente comunicata al mercato. In particolare, il quarto trimestre dell'anno scorso è stato il migliore della storia dell'azienda toscana: i ricavi netti sono stati pari a circa 44 milioni di euro, in crescita di circa 23 milioni di euro e con una crescita complessiva del 108% (di cui 47% organica) rispetto allo stesso periodo del 2020."Nonostante gli impatti della pandemia e dello shortage di materiali, il 2021 è stato per Seco un anno pieno di soddisfazioni - ha commentato il- Grazie alla nostra strategia, continuiamo a registrare. Siamo ben posizionati per beneficiare delle enormi opportunità di crescita che il settore presenterà nei prossimi anni: siamo infatti solo all’inizio dì una grande rivoluzione industriale dove l’utilizzo di tecnologie come l'edge computing, l’AI e il 5G trasformerà la maggioranza dei processi industriali".L'aumento dei ricavi è legato ad una significativa crescita registrata nelle aree a più elevato potenziale tra cui gli USA, l'EMEA e l'Asia Pacific, oltre che da una, che ha contribuito per circa 4 milioni di euro ai ricavi consolidati di Seco, dopo essere stato ufficialmente avviato nel primo trimestre del 2021. Inoltre, sottolinea l'azienda in una nota, è stata: a partire dal 1° gennaio 2022, questo business opera con la denominazione di Seco Northern Europe. Consolidata nei conti a partire dal quarto trimestre 2021, G&F ha contribuito per circa 12 milioni di euro ai ricavi consolidati.