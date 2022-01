Tokyo in rally. Bene il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa diche recupera dopo le recenti perdite, in linea con l'andamento tonico delle altre piazze asiatiche, in scia alla chiusura positiva di Wall Street. A fare da assist al sentiment degli investitori contribuiscono le parole del numero uno della Fed, Powell che, in audizione al Senato, ha confermato l'orientamento di una graduale e progressiva normalizzazione della politica monetaria americana.L'indice giapponesechiude con un guadagno dell'1,92%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per, che continua la giornata all'1,32%.Ottima la prestazione di(+2,62%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento(+1,51%).In denaro(+0,81%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per(+0,67%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,09%. Seduta stabile per l', che tratta con un moderato -0,09%. Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta 0,16%, mentre il rendimento delè pari 2,8%.