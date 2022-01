Covid, Aifa: azitromicina non è approvata o raccomandata per il trattamento

(Teleborsa) - "L', e nessun antibiotico in generale, è approvato, né tantomeno raccomandato, per il trattamento del". La precisazione è arrivata dall'(Aifa) che in una nota ha sottolineato che "fin dall'inizio della pandemia, Aifa ha scoraggiato fortemente l'uso dell'azitromicina per il Covid". Il comunicato si è reso necessario dopo che nell'ultimo è emersa un'evidente difficoltà di reperimento dellodel generico in farmacia determinato dal suo utilizzo per trattare i malati Covid. A mancare sarebbe appunto lanecessaria per la produzione del farmaco che viene prescritto in associazione con antiinfiammatori."La carenza attuale di azitromicina non deriva da esportazioni o altre anomalie distributive, ma dalladel farmaco al di fuori delle indicazioni previste", ha sottolineato infatti l'Aifa che ha richiamato "tutti, prescrittori e cittadini, alla responsabilità di usare le terapie antibiotiche solo ove indicate". "Esistono evidenze chiare e inequivocabili per non utilizzare più in alcun modo azitromicina o altri antibiotici nel trattamento del Covid – ha aggiunto – come chiaramente indicato da tutte leper il trattamento dell'infezione da SarS-CoV2". L'agenzia ha inoltre ricordato inoltre che "gli antibiotici non sono efficaci per il trattamento di nessuna, inclusa l'influenza stagionale"."L'uso indiscriminato dell'azitromicina o di ogni altro, oltre a non avere alcun fondamento scientifico, espone al duplice rischio di creare condizioni di carenza di antibiotici per i soggetti che ne abbiano effettivamente bisogno per trattare infezioni batteriche e di aumentare ildi sviluppo e diffusione di batteri resistenti agli antibiotici", ha concluso l'Aifa.