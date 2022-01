Renovars (servizi per la casa) punta a quotazione nei prossimi 3 anni

(Teleborsa) -, gruppo che si propone come hub di servizi per la casa, punta a. Renovars è nata nel 2018 ed è oggi laspecializzate nei servizi per la casa, ha 70 sedi in tutta Italia e 310 dipendenti. Le principali controllate sono Facile Ristrutturare (progettazioni e ristrutturazioni chiavi in mano), Facile Immobiliare (vendita, acquisto e affitto), Compara Facile (comparatore di tariffe online), Advertoo (digital marketing), Credito Facile (mediazione creditizia), Serramenti.it (porte, infissi e blindati), Home Design.it (arredi, pavimenti e sanitari) e Casa Tua, in joint-venture con Leroy Merlin.L'annuncio del progetto di quotazione è stato fatto dai fondatori e azionisti di controllo,, in occasione della nomina al vertice della neocostituita Renovars Real Estate di. Il manager, con trent'anni di esperienza nel settore immobiliare, ha lavorato ai vertici di Gabetti, Grimaldi, Tecnocasa e Pirelli Real Estate. Renovars ha chiuso il 2021 con un fatturato consolidato di 300 milioni, in crescita dagli 80 milioni del 2020.