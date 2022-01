In rosso la Borsa americana

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

materiali

beni di consumo secondari

Microsoft

Chevron

Procter & Gamble

Amgen

JP Morgan

American Express

Walt Disney

Home Depot

Wynn Resorts

Check Point Software Technologies

Lam Research

Applied Materials

Monster Beverage

American Airlines

Dollar Tree

Moderna

(Teleborsa) - Prosegue in rosso la borsa di Wall Street su cui pesa la prospettiva di inasprimenti delle politiche monetarie a seguito dei rialzi dell'inflazione. Intanto è iniziata la stagione delle trimestrali, con la pubblicazione dei conti 2021 da parte dei colossi bancari.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre l'1,18%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.623 punti, in calo dello 0,77%. Leggermente negativo il(-0,23%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'(-0,57%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,91%),(-1,71%) e(-1,52%).del Dow Jones,(+1,10%),(+0,91%),(+0,85%) e(+0,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,40%.Crolla, con una flessione del 4,58%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,74%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,62%.Tra i(+6,55%),(+5,19%),(+4,25%) e(+3,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,04%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,71%.In caduta libera, che affonda del 4,61%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,38 punti percentuali.