Turismo, bilancia pagamenti ottobre 2021 in avanzo per 1,6 miliardi

(Teleborsa) -innescata dal riacutizzarsi della pandemia di Covid 19, ilstava cercando faticosamente dinel corso del 2020 per ridurre il gap con i livelli pre-pandemia. Lo confermano alcuni numeri diffusi da Bankitaia, relativi all'interscambio del settore con l'estero ed alla spesa dei viaggiatori stranieri ed itaiani.Nel mese diil saldo delladell'Italia ha registrato un, a fronte di un saldo positivo di 645 milioni nello stesso mese dell'anno precedente e di 1.697 milioni in ottobre 2019.Sia lain Italia (2.817 milioni) sia quella dei(1.217 milioni) risultavano più che raddoppiate rispetto a ottobre 2020, crescendo rispettivamente del 131,5% e del 112,7%. Nel confronto con lo stesso mese del 2019, tuttavia, la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è diminuita del 30,2% e quella degli italiani all'estero del 47,9%.Nei tre mesi terminanti in ottobre 2021 la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è cresciuta del 51,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e quella dei viaggiatori italiani all'estero dell'84%. Nel confronto con il corrispondente periodo del 2019, precedente al diffondersi della pandemia di Covid-19, si rileva una contrazione del 23,5% per i flussi in ingresso e del 43,5% per quelli in uscita.