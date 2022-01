JV Falck Renewables-BlueFloat vince gara per eolico offshore in Scozia

Falck Renewables

(Teleborsa) - La partnership trae BlueFloat Energy si è aggiudicata, condotta da Crown Estate Scotland per aggiudicare le concessioni dei fondali marini per lo sviluppo di. Le tre aree potrebbero ospitare un totale di circa 3 GW di capacità eolica marina con tecnologia galleggiante, e i progetti potrebbero essere operativi entro la fine del decennio (gli accordi saranno finalizzati previo ottenimento delle autorizzazioni e delle connessioni alla rete)."Siamo estremamente soddisfatti che le nostre proposte abbiano ottenuto il sostegno di Crown Estate Scotland e felici di fornire, grazie ai nostri progetti, un notevole contributo alla produzione di energia pulita per la Scozia - ha commentato l'AD della società italiana- Falck Renewables ha un portafoglio di energie rinnovabili in tutto il mondo e con la nostra strategia di crescita siamo sulla buona strada per facilitare la transizione globale verso un futuro a basse emissioni di carbonio".La partnership formata da Falck Renewables, BlueFloat Energy e Ørsted ha iniziato a lavorare con l'impresa sociale cooperativa Energy4All, esperta di community ownership, su un nuovo schema che permetterà ai residenti in Scozia e alle comunità scozzesi diche la partnership si appresta a sviluppare. Inoltre, è stata avviata una collaborazione con Energy Skills Partnership Scotland (ESP) per formare forza lavoro qualificata, in tempo per l'inizio della costruzione.