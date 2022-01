PCMC porta i suoi macchinari in Messico con il supporto di MPS, SACE e Simest

(Teleborsa) -realizzerà dueper la produzione di rotoli da carta igienica. Una commessa del valore di, favorita dall'intervento dicon la copertura assicurativa del rischio del credito, con voltura della polizza a favore diL’acquisto di macchinari, destinati ad un impianto preesistente, fa parte di una serie di investimenti previsti dal cliente messicano nell’ottica di una crescita e sviluppo del business.Nell'operazione è intervenuta ancheche ha supportato PCMC attraverso ilper lo smobilizzo dei titoli di credito da parte di Banca MPS, consentendo di minimizzare il costo finanziario dell’intera operazione.“Il supporto di SACE, SIMEST e Banca Monte dei Paschi di Siena, in questa operazione, è stato determinante per concretizzare il successo di PCMC", ha affermato, Trade Finance Director, ricordando che la sinergia ha consentito di "concretizzare un’operazione molto complessa in tempi veramente ridotti".."Siamo lieti di aver concluso in tempi brevi questa operazione al fianco di una società come PCMC, consolidando così uno storico rapporto fatto di numerose operazioni di successo sin dal 2005", ha dichiarato, Global Senior Relationship Manager Toscana Area Centro Sud di SACE."Questa operazione conferma il sostegno di Banca Monte dei Paschi di Siena alle aziende del nostro territorio che investono sulla crescita e sullo sviluppo del proprio business, anche in un’ottica di espansione verso i mercati stranieri", ha commentato, Responsabile Estero di Banca MPS, aggiungendo che con questa operazione la Banca rinnova il suo "impegno al fianco di una importante realtà industriale italiana ad alta riconoscibilità internazionale, che ha saputo distinguersi ed esportare il proprio modello commerciale con soluzioni orientate all’innovazione di prodotto e all’ottimizzazione dei processi produttivi"."Per aggiudicarsi una commessa internazionale è sempre più importante concedere ai clienti dilazioni di pagamento a medio e lungo termine. Il contributo export a fondo perduto di SIMEST, consente alle imprese italiane esportatrici di minimizzare il costo finanziario dell’operazione, rendendo l’offerta commerciale più competitiva", ha spiegato, Responsabile Trade Export Finance di SIMEST.PCMC, società con sede a Lucca, fondata nel 1999, mette a disposizione dei propri clienti un’offerta globale unica di soluzioni standard e personalizzate che coprono l’intero processo di trasformazione per l'industria del tissue e del tessuto non tessuto. L'azienda itaòliana fa parte della PCMC statunitense fondata a Green Bay, in Wisconsin nel 1919, dove tutt'ora c'è la sede storica del gruppo. Ha stabilimenti produttivi in Europa e in USA e dal 2005 è parte del gruppo Barry-Wehmiller Companies Inc.