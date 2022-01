Salone Mobile.Milano slitta al 7-12 giugno 2022

Fiera Milano

(Teleborsa) -, l'appuntamento più atteso dell'anno per l'arredamento ed il design. Ladel Salone è stata spostata di un paio di mesi e si terrà. Lo ha deciso il CdA di Federlegno Arredo Eventi, in accordo con"Stante l’evolversi della situazione pandemicadella sessantesima edizione del Salone del Mobile. Una decisione che permetterà loe, a tutti i buyer, non solo italiani ed europei, di vedere dal vivo il meglio delle creazioni delle aziende del design la cui alta adesione dimostra quanto il settore riconosca alla manifestazione il grande valore in termini di posizionamento e di business", ha spiegaton, presidente di"Preservare il valore internazionale del Salone del Mobile, la fiera del design più importante al mondo che ha proprio nell’export il suo core business - ha sottolineato - significa infattigià acquisiti e potenziali, creando i presupposti affinché le nostre esportazioni continuino a crescere"., presidente del Salone del Mobile.Milano ha affermato che la decisione di posticipare l’evento consentirà di "di una rassegna che quest’anno si presenterà ricca di novità e che, oltre a festeggiare un compleanno importante,, facendosi palcoscenico dei progressi fatti in quest’ambito da creativi, designer e aziende"."Siamodel Salone. Siamo orgogliosi perché nei nostri spazi espositivi, tra gli stand del Salone, ci sarà l'Italia del presente e del futuro", ha commentato, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, aggiungendo "l’edizione dello scorso settembre ha sancito la ripartenza del sistema fieristico.".