Milano 16:48
52.213 +0,22%
Nasdaq 4-set
29.544 0,00%
Dow Jones 4-set
53.414 -0,51%
Londra 16:48
10.831 0,00%
Francoforte 16:49
26.002 -0,17%

Leading indicator Giappone in giugno

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Leading indicator Giappone in giugno
Giappone, Leading indicator in giugno pari a 117,9 punti, in aumento rispetto al precedente 116,2 punti (in linea con le stime degli analisti).
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