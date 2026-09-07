Milano
16:48
52.213
+0,22%
Nasdaq
4-set
29.544
0,00%
Dow Jones
4-set
53.414
-0,51%
Londra
16:48
10.831
0,00%
Francoforte
16:49
26.002
-0,17%
Lunedì 7 Settembre 2026, ore 17.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Leading indicator Giappone in giugno
Leading indicator Giappone in giugno
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
07 settembre 2026 - 08.20
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giappone,
Leading indicator in giugno pari a 117,9 punti
, in aumento rispetto al precedente 116,2 punti (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
Leggi anche
Giappone, Leading indicator in giugno
Giappone, leading indicator giugno rivisto leggermente al rialzo a 116,5 punti
Giappone, leading indicator sale a 117,9 punti a luglio
Leading indicator USA (MoM) in luglio
Argomenti trattati
Giappone
(55)
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici del 4 settembre 2026
Partite correnti Giappone in giugno
Produzione industriale Giappone (MoM) in giugno
Giappone, Indice servizi (MoM) in giugno
Giappone, Ordini macchinari core (MoM) in giugno
Giappone, saldo bilancia commerciale di luglio peggiora a -634,5 miliardi di yen
Guide
Piattaforme di investimento: come scegliere tra costi, sicurezza, ordini e regime fiscale
Una piattaforma di investimento consente di comprare e vendere strumenti finanziari, come azioni, ETF, obbligazioni, fondi, certificati e derivati.
leggi tutto