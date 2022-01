Sciuker Frames, controllata firma contratti per complessivi 21,1 milioni di euro

Sciuker Frames

(Teleborsa) -ha reso noto che la controllata, portando il numero totale di contratti sottoscritti a quota 81. "Abbiamo chiuso un 2021 in linea con le nostre ambiziose aspettative e questo rappresenta un dato di grande forza di tutto il gruppo", ha commentatodel gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica."Aver gestito una crescita così imponente in un anno che ha visto due acquisizioni molto strategiche per il completamento della gamma e per il consolidamento della leadership nell'ambito del polo di infissi e schermature solari dal design made in Italy, rappresenta un motivo di enorme orgoglio per tutto il management che ha", ha aggiunto Cipriano. "Avendo in corso le attività di pre consuntivazione del 2021perché dipende da quanto andrà a ricavo nel 2021 e quanto invece confluirà nel fatturato 2022", ha puntualizzato l'AD.