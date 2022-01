BNY Mellon, ricavi e utili in crescita nel 4° trimestre 2021

Bank of New York Mellon

(Teleborsa) -ha registrato un aumento dell'del 17% a 822 milioni di dollari, ovvero 1,01 dollari per azione (+28%), negli ultimi tre mesi del 2021, suin crescita del 4% a 4 miliardi di dollari. Isono leggermente diminuiti principalmente a causa dei tassi di interesse più bassi sulle attività fruttifere e dell'impatto delle attività di copertura (principalmente compensati da commissioni e altri ricavi). L'istituto finanziario ha affermato che l'su crediti ha portato a beneficio di 17 milioni di dollari nel periodo, mentre le sue(escluso interessi) sono aumentate dell'1% a 3 miliardi di dollari."Il 2021 è stato per molti aspetti- ha affermato il- Abbiamo compiuto progressi significativi verso l'avanzamento delle nostre priorità strategiche e del programma di crescita e abbiamo ottenuto risultati finanziari solidi e in miglioramento". Gibbons ha evidenziato tre temi che spiccano: "le nostre eccezionali prestazioni di vendita e il miglioramento della crescita organica su vasta scala, ilsul mercato in tutte le nostre attività e la nostradi Securities Services, Market e Wealth Services, Investment e Wealth Management in maniera olistica".