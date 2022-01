Covid, OMS: la pandemia non è finita. In Italia nelle ultime 24 ore 434 vittime

(Teleborsa) - "Questa pandemia non è affatto finita e, con l'incredibile crescita di Omicron a livello globale, è probabile che emergano nuove varianti". L'allarme è del direttore generale dell'OMS,. "Omicron può essere in media meno grave, ma la narrativa che si tratti di una malattia lieve è fuorviante, danneggia la risposta generale" alla pandemia "e costa più vite", ha aggiunto nel corso di un briefing sul Covid a Ginevra."In alcuni paesi, i casi disembrano aver raggiunto il picco, il che fa sperare che il peggio di quest'ultima ondata sia finito, ma nessun paese è ancora fuori dai guai", ha affermato il direttore generale dell'OMS che ha sottolineato come le prossime settimane resteranno critiche soprattutto per quei Paesi con "bassi tassi di vaccinazione".Sonoda Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute (ieri erano stati 83.403). Lesono invece(ieri 287): si tratta del numero più alto dal 14 aprile 2021 quando furono 469. Sononelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 541.298). Il tasso di positività è al 15,4%, esattamente come ieri.Sono 1.715 i pazienti in, 2 in meno nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 19.448, ovvero 160 in più rispetto a ieri.