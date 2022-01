Energia, Confindustria: situazione drammatica, intervenire subito

(Teleborsa) - Il delegato di Confindustria per l'Energia,e il direttore generale,ti, sono intervenuti al tavolo convocato dal Mise sull'emergenza dei prezzi dell'energia. Confindustria ha sottolineato che "lNon è possibile rinviare le decisioni,. Serve agire in fretta come hanno già fatto i governi di Francia e Germania"."L'impatto dei maggiori costi energetici a cui stiamoer questi settori, che al momento stanno responsabilmente assorbendo tutti i costi, il caro-energia si traduce in una forte erosione dei margini operativi e potrebbe comportare decisioni di chiusura produttiva". Lo sottolinea in una nota Confindustria. "Questa drammatica evoluzione dello scenario energetico - spiega Confindustria - implica, per la manifattura italiana, un fortissimo incremento di costi per la fornitura di energia, che passano dagliSi tratta di un incremento del costo complessivo delConfindustria ha presentato alcune proposte congiunturali concrete da attuare subito e da condividere necessariamente in un tavolo interministeriale presso Palazzo Chigi. Proposte condivise da tutte le associazioni di Confindustria presenti al tavolo, che rappresentano 140 mila imprese, il( Assistal, Confindustria Ceramica, Federbeton, Assocarta, Assovetro, Assofond, Federacciai, Assomet, Federchimica, Interconnector Energy Italia, Federalimentare, FederlegnoArredo, Anima, Anfia, Confindustria Energia). Tra le misure segnalate, spiega Confindustria, "della massima urgenza le seguenti: lai per 10 anni con anticipazione dei benefici finanziari per l'anno 2022per gli impegni di potenza superiori ai 16,5 KW nel settore elettrico, la rimodulazione delle aliquote di agevolazione per le componenti parafiscali della bolletta elettrica nei limiti previsti dalla normativa Europea (articolo 39 elettrico ex Com 200/2014/UE) e intervenire da subito attraversoper la cessione di energia rinnovabile elettrica "consegnata al Gse" per un quantitativo di circa 25TWh e