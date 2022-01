LVenture Group, Antonella Pischedda nominata CFO

LVenture Group

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan, ha, Chief Financial Officer (CFO) e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. A decorrenza dal 20 gennaio 2022, Bartoli lascia quindi queste cariche e quella di Investor Relations. Il CdA ha, che già ricopre il ruolo di Head of Finance dall'ottobre 2020. Alla stessa è stato anche affidato l'incarico di responsabile Investor Relations.Il presidente Stefano Pighini e l'amministratore delegato Luigi Capello, anche a nome dell'intero consiglio, del collegio sindacale e del management "che, con il contributo professionale e il supporto fornito sin dalla nascita della società, ha consentito il raggiungimento di importanti obiettivi di crescita", si legge in una nota.