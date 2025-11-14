Mare Group, Modefinance migliora il rating ad "A3-"

Mare Group

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che l'agenzia di ratinghada "B1+" ad "A3-".Il positivo giudizio di rating deriva da unrispetto all'esercizio precedente in relazione a: (i) un rafforzamento della patrimonializzazione in seguito agli aumenti di capitale, una buona sostenibilità dell'esposizione finanziaria e una redditività sostenuta da margini operativi di rilievo, nonostante le attività di investimento e gestione operativa; (ii) una corretta e puntuale gestione delle linee di credito e assenza di tensione finanziaria; (iii) Governance e organi di controllo in linea con le best practices; (iv) un perimetro di consolidamento che segue la strategia di M&A intrapresa da Mare Group; (v) un posizionamento competitivo solido rispetto ai principali peer, con performance adeguate in termini sia di redditività sia di dimensione."Siamo soddisfatti del miglioramento del rating Modefinance, che riflette il rafforzamento del Gruppo - ha detto il- Il riconoscimento conferma la nostra solidità finanziaria, sostenuta da buona governance, redditività e una strategia di crescita basata su investimenti mirati, anche in un periodo con numerose operazioni straordinarie, in particolare di M&A".