Mare Group, Modefinance migliora il rating ad "A3-"

(Teleborsa) - Mare Group
, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che l'agenzia di rating Modefinance
ha migliorato il rating di credito
da "B1+" ad "A3-".
Il positivo giudizio di rating deriva da un quadro economico-finanziario che risulta equilibrato ed in miglioramento
rispetto all'esercizio precedente in relazione a: (i) un rafforzamento della patrimonializzazione in seguito agli aumenti di capitale, una buona sostenibilità dell'esposizione finanziaria e una redditività sostenuta da margini operativi di rilievo, nonostante le attività di investimento e gestione operativa; (ii) una corretta e puntuale gestione delle linee di credito e assenza di tensione finanziaria; (iii) Governance e organi di controllo in linea con le best practices; (iv) un perimetro di consolidamento che segue la strategia di M&A intrapresa da Mare Group; (v) un posizionamento competitivo solido rispetto ai principali peer, con performance adeguate in termini sia di redditività sia di dimensione.
"Siamo soddisfatti del miglioramento del rating Modefinance, che riflette il rafforzamento del Gruppo - ha detto il CFO Vincenzo Grosso
- Il riconoscimento conferma la nostra solidità finanziaria, sostenuta da buona governance, redditività e una strategia di crescita basata su investimenti mirati, anche in un periodo con numerose operazioni straordinarie, in particolare di M&A".