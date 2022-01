ILLA, assemblea approva prestito obbligazionario. Richiesta prima tranche

ILLA

(Teleborsa) - L'assemblea di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, haconvertibile cum warrant e il relativo aumento di capitale da riservarsi in sottoscrizione all'investitore istituzionale Negma Group. La delibera odierna segue l'accordo sottoscritto il 29 dicembre 2021 , da emettere in una o più tranche. I soci hanno anche approvato l'emissione di Warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile per un importo massimo pari a 975.000 euro. La società ha comunicato che in data odierna ha inviato a Negma Group la