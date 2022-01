Pioggia di acquisti a Wall Street, in scia a trimestrali positive

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche avanza a 35.283 punti, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.571 punti. In rialzo il(+1,05%); con analoga direzione, sale l'(+0,82%)., che ieri ha chiuso in ribasso di oltre il 10% dai massimi registrati alla chiusura del 19 novembre, entrando ufficialmente in "correzione".Tra i titoli che hanno diffuso laci sono, che ha registrato un utile netto rettificato di 224 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2021,, che ha ridotto la sua perdita negli ultimi tre mesi del 2021, e, che ha registrato un profitto trimestrale record.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,51%),(+1,10%) e(+1,06%).le azioni di, dopo che la società diha annunciato che interromperà temporaneamente la produzione delle sue biciclette e tapis roulant a causa del calo della domanda, mentre cerca di controllare i costi.Al top tra i(+4,71%),(+2,38%),(+1,55%) e(+1,40%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,18%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,02%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,93%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,72%.(+5,49%),(+3,93%),(+3,72%) e(+3,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,88%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,19%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,18%.