EssilorLuxottica, Virginie Mercier nominata nuovo membro nel CdA

EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi ieri, ha nominato Virginie Mercier Pitre come nuovo Amministratore. Ciò fa seguito alla sua recente nomina a nuovo Presidente di Valoptec, l'Associazione indipendente dei dipendenti-azionisti di EssilorLuxottica.La sua nomina nel Consiglio di Amministrazione verrà ratificata dagli azionisti durante la prossima Assemblea annuale di EssilorLuxottica prevista il 25 maggio 2022. Dopo essere entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione, Virginie Mercier Pitre farà anche parte del suo Comitato per la Responsabilità Sociale di Impresa.Virginie Mercier Pitre sostituisce nel Consiglio di Amministrazione Juliette Favre, ex Presidente dell'Associazione Valoptec, che ha ricoperto tale ruolo dal 2015 al 2021 e per tre mandati nel Consiglio di Valoptec, numero massimo consentito dallo statuto dell'Associazione.Virginie Mercier Pitre è attualmente VP Commercial Europe di Essilor. È stata nominata nuovo Presidente dell'Associazione dal Consiglio di Valoptec lo scorso 15 dicembre 2021.