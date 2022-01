Inflazione, Yellen: atteso sostanziale rallentamento nel prossimo anno

(Teleborsa) - La segretaria al Tesoro USAsi è detta, in quanto l'inflazione dovrebbe diminuire nel corso del 2022 e la crescita essere significativa nel lungo termine. "Il- ha affermato in un discorso all'edizione visuale del World Economic Forum - L'anno scorso sono stati aggiunti oltre 6 milioni di posti di lavoro e il tasso di disoccupazione è di nuovo inferiore al 4%". Yellen ha ricordato l'alta percentuale di lavoratori che lasciano il lavoro e che, storicamente, quando le dimissioni sono state elevate, "i lavoratori si sono spostati verso i lavori che preferiscono: per salari più alti e migliori condizioni di lavoro".La componente dell'amministrazione Biden ha riconosciuto che la ripresa dalla pandemia comporta delle sfide. Yellen ha sottolineata che "l'deve ancora tornare ai livelli pre-pandemia", "l'è una valida preoccupazione politica ed è salita a livelli che non si vedevano dagli anni '80" e "iassociati alla catena di approvvigionamento stanno aumentando i costi e frenando la produzione di automobili e altri prodotti chiave".Sul fronte dell'inflazione, la segretaria al Tesoro USA ha affermato che "è importante notare che i professionisti che fanno previsioni pensano che". "Parte di questa visione è probabilmente guidata dall'aspettativa che la Federal Reserve continuerà a tenere conto di queste pressioni mentre adempie al suo duplice mandato - ha aggiunto - E come il Presidente Biden ha sottolineato più volte,attraverso azioni come l'allentamento della congestione nei nostri porti e l'ampliamento dell'offerta di manodopera".