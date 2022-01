MEF, in asta fino a 4,75 miliardi di BTP-short e indicizzati

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato, scadenza 29 novembre 2023 e per un ammontare di 3,25-3,75 miliardi di euro,, scadenza 15 maggio 2026, e, scadenza 15 settembre 2041. Questi ultimi due titoli di Stato saranno emessi per un ammontare di 750-1.000 milioni di euro. Il Tesoro sottolinea che i due titoli indicizzati vengono emessi per un quantitativo all'interno di un intervallo di offerta congiunto e pertanto l'importo offerto - sia minimo che massimo - è da intendersi come complessivo per i due titoli.I titoli vannomercoledì 26 gennaio. La data diè il 28 gennaio. Il meccanismo di collocamento utilizzato sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno dei predetti intervalli di emissione.