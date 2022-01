Commercialisti, De Lise: "Sviluppare competenze legate a sostenibilità"

(Teleborsa) - "Sviluppare competenze specifiche sulle tematiche legate alla sostenibilità, ambito in cui si prevede che saranno richieste nei prossimi anni nuove professionalità, è fondamentale per la categoria dei dottori commercialisti". Questo l'obiettivo – come spiega– delorganizzato dallain collaborazione cone con la partecipazione di"."Attraverso il coinvolgimento di relatori di rilievo nel panorama nazionale e internazionale, tra cui une due membri della, i partecipanti – prosegue– analizzeranno con un approccio multidisciplinare le implicazioni della sostenibilità su tutto ciò che concerne il lavoro dei commercialisti, dalla rendicontazione al controllo di gestione, dalla revisione alla comunicazione, con un focus sulle società benefit. Il Corso sulla Sostenibilità vuole rispondere alla richiesta di nuovi approcci nell'attività di impresa e nello svolgimento della professione, che prevede una crescente attenzione alla transizione ecologica. Le crisi di oggi richiedono l'integrazione di concetti di valore più completi, orientati non solo ai parametri finanziari, ma che coinvolgano maggiormente le persone e l'ambiente in cui l'impresa opera. Integrare obiettivi di redditività e di sostenibilità, coinvolgendo gli stakeholder di riferimento, permette all'impresa di generare valore nel lungo periodo. Tutto il mondo finanziario – conclude il presidente dell'Ungdcec – si sta già muovendo per misurare sempre più il merito creditizio considerando parametri anche non finanziari".