Evergrande, nuove nomine nel board. Titolo sale

(Teleborsa) -, dopo che lo sviluppatore immobiliare cinese ha nominato un funzionario statale nel suo consiglio di amministrazione. Si è infatti unito al board il direttore non esecutivo, presidente di China Cinda Holdings Company Limited, un'unità di China Cinda Asset Management. L'altra nomina è stata quella dell'executive director, presidente di China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited.Intanto, due società attive nello stesso settore hanno, un segnale che fa ben sperare gli osservatori in un crescente intervento del governo per aiutare il mercato immobiliare in crisi. Il titolosale di oltre il 7%, mentreguadagna più del 3%.Il titolo Evergrande è supportato anche da fatto che il fornitore di informazioni finanziarie REDD ha riportato che il governo provinciale del Guangdong mira a rilasciare unper Evergrande entro marzo. L'intenzione sarebbe quella di separare le attività offshore della società e di venderle per ripagare il debito estero.