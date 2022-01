TISG, vendita di nuovo mega yacht e ingresso nel mercato USA

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, hatramite un'operazione perfezionata dal broker statunitense FGI Yachts. La consegna del nuovo Admiral S-Force è prevista per il 2025. Il nuovo mega yacht è in acciaio e alluminio, ed è stato progettato dal Centro Stile di The Italian Sea Group. È dotato di cabine per 12 ospiti e 28 membri dell'equipaggio, un upper deck di circa 130 mq dedicato interamente alla cabina armatoriale, saloni di oltre 100 mq su ogni ponte, 3 piscine di cui una lunga 7,5x3,5 metri, 1 underwater cinema lounge e una beach area con zona gym, spa e massage room."La vendita del nuovo 82 metri Admiral, consolidando la posizione di TISG come player globale di riferimento nel settore dei megayacht - ha commentato Giuseppe Taranto, vice presidente e CCO di The Italian Sea Group - Rappresenta un importante traguardo a conferma della crescente stima da parte del mondo nautico verso i nostri yacht e la nostra affermata professionalità che ci permette di confrontarci con gli storici cantieri nord Europei"."Dopo una ricerca lunga tre anni, per trovare un cantiere a cui affidare la costruzione di questo yacht da sogno, l'armatore di nazionalità americana ha scelto il brand Admiral di The Italian Sea Group - ha affermato Frank Grzeszczak Sr., direttore vendite America di Admiral e presidente & fondatore di FGI Yacht Group - La decisione è il frutto delle incredibili capacità e dell'approccio innovativo di Admiral, che da sempre dimostra la".