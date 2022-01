Vendite diffuse in Europa, con Fed e tensioni Ucraina

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. Intanto il mercato americano mostra scambi in forte ribasso, con gli investitori che guardano prevalentemente alla Federal Reserve, mentre sullo sfondo restano i timori per il rischio geopolitico, con le crescenti tensioni tra Russia e Ucraina.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.833,4 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 82,9 dollari per barile, in forte calo del 2,63%.Avanza di poco lo, che si porta a +141 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,27%.vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,80%, pessima performance per, che registra un ribasso del 2,63%, e sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,97%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche lascia sul terreno il 4,02%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 29.496 punti, ritracciando dell'1,85%.Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 3,2 miliardi di euro, con un incremento di ben 515 milioni di euro, pari al 19,19%, rispetto ai precedenti 2,68 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,75 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,68 miliardi.Affondano o perdono terrenoI più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,39%.In caduta libera, che affonda del 7,12%.Calo deciso per, che segna un -6,58%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,39 punti percentuali.per tutti i titoli a media capitalizzazione italiani.Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -7,17%.Seduta drammatica per, che crolla del 6,98%.Sensibili perdite per, in calo del 6,80%.In apnea, che arretra del 6,38%.